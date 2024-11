Addio a X per protesta, l'amputazione volontaria dai social

L’abbandono della piattaforma è diventata una forma di protesta estrema contro le scelte e le posizioni politiche assunte dal suo proprietario. In attesa di capire se il contagio diventerà virale o meno, questo dibattito fa da apripista a una riflessione diversa, più intimista ma non meno importante. L'analisi di Domenico Giordano, spin doctor per Arcadia e consigliere nazionale AssoComPol e FerpiLab