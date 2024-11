L’endorsement a Kamala Harris, pubblicato sui social a pochi giorni dalle elezioni. La difesa del diritto di aborto, per cui si è sempre battuta e che condivide con i suoi fan, in tutto il mondo. La musica, che per lei è un Soft Power, in grado di fare rivoluzioni silenziose ma potentissime. E l’importanza, quest’anno più che mai, di andare a votare per far sì che i diritti di tutti non vengano mai calpestati: St.Vincent ci racconta perché il 5 novembre è fondamentale esserci