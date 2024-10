Musica per lasciare un segno, diffondere messaggi, soprattutto ai giovani, che nel tempo sembrano aver perso fiducia nella politica. Obiettivo: cambiare le cose, ripartire da e per un mondo più giusto, sostenibile e a misura di tutti. Finneas e Billie Eilish danno il loro endorsement a Kamala Harris e Tim Walz con un messaggio molto chiaro: "Andate a votare come se la vostra vita dipendesse da questo, perché è così"