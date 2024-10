Elezioni Usa, Biden: fan di Trump "spazzatura". Harris si dissocia

La candidata democratica per la Casa Bianca Kamala Harris ha espresso un netto disaccordo rispetto alle dichiarazioni del presidente degli Usa Joe Biden sui sostenitori di Donald Trump, da lui definiti come "spazzatura". Prima di partire per il North Carolina, la vicepresidente si è detta "fortemente in disaccordo con gli attacchi basati sulle scelte elettorali delle persone". Poi ha sottolineato: "Sono convinta che gli americani abbiano molte più cose in comune di quelle che li dividono", richiamando uno dei concetti cardine della sua campagna elettorale. (USA 2024: I SONDAGGI)