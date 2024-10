Dearborn è diventata la prima città a maggioranza musulmana del Paese: dei 110.000 abitanti sparsi in poco più di 60 kmq, oltre la metà ha origini arabe o nordafricane. Si trova nel Midwest, in Michigan, alle porte di Detroit. Con le elezioni alle porte, gli abitanti non si sentono rappresentati dai candidati alla Casa Bianca: Harris e Trump, affermano, "sono entrambi per il genocidio, appartengono a partiti guerrafondai, e nessuno di loro è la soluzione"