Sud Sudan, il rinvio delle elezioni lascia il Paese nell'incertezza

L'onda lunga della guerra civile, che ha ucciso 400.000 persone fra il 2013 e il 2020, mette ancora in ginocchio il Paese africano. Il governo di unità nazionale Kiir-Machar ha rimandato le elezioni presidenziali al 2026. Ora si attende l'entrata in servizio di 38mila operatori delle forze di sicurezza: la strada verso la normalizzazione del Sud Sudan è sempre più in salita