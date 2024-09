Michel Barnier, "Mr. Brexit", traghetterà Parigi fuori dall'impasse?

Michel Barnier, ex commissario Ue a capo delle negoziazioni per la Brexit, è sbarcato a Matignon per mediare tra un presidente indebolito e un'Assemblea nazionale frammentata. Da un lato la sinistra di Mélenchon e dall'altro la destra non cooptabile al governo. Porterà a termine l'incarico affidatogli da Macron?