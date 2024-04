Regno Unito, Liz Truss rivela ultimo incontro con la Regina Elisabetta

L’ ultimo incontro

Nel suo libro “Ten Years to Save the West”, uscito il 16 aprile, l’ex prima ministra e leader dei conservatori Liz Truss, come riportato su Daily Mail, racconta: “Questo era solo il mio secondo incontro personale con lei. Nell'occasione precedente, dopo che ero stata rimossa da un altro incarico nel governo, lei aveva ribadito che essere una donna in politica è una cosa complessa. Per circa 20 minuti abbiamo discusso di politica ed era chiaro che fosse completamente in sintonia con tutto ciò che stava accadendo, oltre ad essere tipicamente acuta e spiritosa. Semplicemente non c'era alcuna sensazione che la fine sarebbe arrivata così rapidamente. Il primo vero segnale che ho avuto è stato mercoledì sera, il giorno dopo essere diventata Primo Ministro. I miei nuovi ministri avrebbero dovuto prestare giuramento formale con la Regina che si sarebbe unita tramite un collegamento video, ma poco prima dell'incontro ci è giunta voce che Sua Maestà non sarebbe stata disponibile. Fu allora che la macchina entrò in azione. Il mio abito da lutto nero venne ritirato da casa mia a Greenwich, nel sud di Londra. Ci furono telefonate frenetiche con Buckingham Palace. Ho iniziato a pensare a cosa avrei dovuto dire se fosse accaduto l’impensabile. Giovedì abbiamo ricevuto la solenne notizia che la regina era morta pacificamente a Balmoral. Sentirmi dire questo solo durante il mio secondo giorno intero come Primo Ministro mi è sembrato assolutamente irreale. In stato di shock, mi sono ritrovata a pensare: 'Perché io? Perché ora?'. Alcuni Primi Ministri avrebbero potuto essere più adatti a celebrare questo momento storico con una retorica e un’abilità politica alle stelle, ma quella non era la mia zona di comfort. Provavo semplicemente un profondo senso di tristezza. Il giorno seguente ho avuto la mia prima udienza con il Re Carlo a Buckingham Palace. Ho sentito uno spirito di squadra un po' bizzarro tra noi, entrambi abbiamo iniziato nei nostri nuovi ruoli e abbiamo navigato in territori sconosciuti. Il mio primo fine settimana da Primo Ministro l'ho trascorso con la mia famiglia, guardando in televisione la bara della Regina lasciare Balmoral per recarsi a Edimburgo. Improvvisamente sopraffatta dall'emozione di tutto ciò, sono scoppiata in un fiume di lacrime sul divano. Sapevo che non avrei mai dimenticato il mio ultimo incontro con Sua Maestà e soprattutto quello che lei ha detto verso la fine della nostra conversazione nel suo salotto. "Essere Primo Ministro", mi ha avvertito, "invecchia incredibilmente". Mi ha anche dato due parole di consiglio: "Mantieni la calma". Forse avrei dovuto ascoltare”.