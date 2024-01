Usa, sparatoria in un liceo dell'Iowa. Media: almeno un morto

Sparatoria in una scuola superiore di Perry, in Iowa, a Nord-Ovest della capitale Des Moines. Lo ha fatto sapere la polizia, spiegando di essere intervenuta sul posto rispondendo all'aggressore. I media locali parlano di almeno una vittima e di diversi feriti. L'Fbi intanto sta aiutando la polizia locale nelle indagini, sempre secondo quanto scrivono i media statunitensi.

Primo giorno di lezioni dopo le vacanze

La sparatoria si è verificata nel primo giorno di ritorno in classe dopo le vacanze invernali per i 1.785 studenti della Perry High School. Sul posto sono arrivate almeno cinque ambulanze, diverse unità di polizia, elicotteri di elisoccorso e Vigili del fuoco. L'ufficio dello sceriffo della contea di Dallas ha confermato che è in corso un'indagine, ma ha precisato che al momento non sono disponibili altre informazioni.