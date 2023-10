Australia, Sydney Opera House: spettacolo di laser celebra i 50 anni

Spettacolo di luci per i 50 anni dell'Opera House di Sydney. Il teatro si è illuminato con un gioco di laser creato dall'artista audiovisivo australiano Robin Fox. Inaugurato ufficialmente dalla Regina Elisabetta II il 20 ottobre 1973, l'Opera House è considerata uno dei più grandi progetti architettonici del XX secolo, con 10,9 milioni di persone che la visitano ogni anno. Si prevede che 37 mila persone visiteranno il teatro nella giornata di sabato, quando l'Opera House verrà aperto per visite libere. "Un simbolo in tutto il mondo e un tesoro nazionale compie 50 anni", ha dichiarato il primo ministro australiano Anthony Albanese in un post su X, ex Twitter. "Buon compleanno a un'icona australiana".