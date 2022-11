Starbucks, sciopero dei lavoratori negli Usa durante il Red Cup Day

Protesta per aver diritto al sindacato: i dipendenti incrociano le braccia in oltre cento negozi

Mega sciopero a Starbucks. I dipendenti di oltre cento punti vendita in tutti gli Stati Uniti incroceranno le braccia oggi in quella che è stata definita dai media americani la più grande mobilitazione per ottenere il diritto alla sindacalizzazione. Lo sciopero avviene in coincidenza dell'evento annuale del gigante del cafe', 'Red Cup Day', ossia quando vengono regalati ai clienti i contenitori riutilizzabili per le bevande natalizie.