Usa, sparatoria in Maryland: almeno due persone colpite

Almeno due persone sono rimaste colpite in una sparatoria in Maryland, nella cittadina di Frederick, non distante da Washington. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo ha sparato in più luoghi. Un sospetto aggressore, riportano i media locali, sarebbe stato neutralizzato. È la quarta sparatoria nel Maryland negli ultimi dieci giorni.

Area della sparatoria circondata

Dalle prime informazioni la sparatoria sarebbe avvenuta in un'area commerciale dove si trova un centro che produce e vende pavimentazioni in pietra. Sul posto sono intervenuti gli uomini delle forze speciali della polizia. Il vicino campus universitario e le scuola dell'area sono stati messi in lockdown.