Berlino, auto contro folla: almeno 7 feriti, ipotesi incidente

Almeno sette persone sono rimaste ferite, tre delle quali versano in gravi condizioni, dopo che a Berlino un'auto è piombata sulla folla nel quartiere di Charlottenburg, fuori dalla stazione del giardino zoologico. Lo hanno reso noto i vigili del fuoco su Twitter. L'auto, stando alle prime ricostruzioni, è uscita di strada in una curva ed è finita sul marciapiedi. Secondo un portavoce della polizia, al momento si ipotizza un incidente a causa dell'alta velocità.

Fermato il conducente

L'uomo al volante del mezzo è stato preso in custodia, mentre si indaga sulle cause e le circostanze dell'incidente: "Non ci sono segnali che l'incidente abbia un movente politico o religioso", ha fatto sapere la polizia di Berlino.