Morte McCain, Trump rifiuta comunicato con la parola "eroe"

Donald Trump ha bocciato l'idea di un comunicato ufficiale per il senatore americano John McCain, morto all'età di 81 anni. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali la portavoce della Casa Bianca Sarah Huckabee Sanders e il capo dello staff John Kelly hanno fatto pressione sul presidente per un comunicato ufficiale con la parola "eroe" per descrivere McCain. Trump ha però detto no, preferendo un tweet che mettesse in evidenza i rapporti difficili fra i due. Nel tweet di ieri, Trump si limitava a fare le sue condoglianza alla famiglia del senatore repubbblicano. A testimoniare la distanza tra i due anche la volontà espressa dal senatore di escludere il presidente dal suo funerale.