Giochi con me? Libri per bambini, Dantedì e Festa del papà

I libri per bambini racontano storie, scoprono monti fantastici, ma qualche volta fanno un tuffo nel passato e ci portano addirittura all'Inferno. Quello di Dante naturalmente! nell'anno in cui si festeggia il 700esimo anniversario dlela sua morte, vi proponiamo alcune riletture per i più piccoli. E poi, naturalmente, auguri a tutti i papà! Condividi:

Libri per bambini di 4 anni Coccole di papà

Alberto Pellai, Barbara Tamborini ed. Mondadori Le coccole hanno poteri magici? E se si canta una canzone? Scopri com'è bello passare del tempo con papà, leggendo una storia e cantando insieme una canzone tutta vostra. Siete pronti?

approfondimento Leggi tutte le puntate di Giochi con me? Voglio il mio papà Tony Ross Ed. Lapis C’è una principessina arrabbiata perché il suo papà è un po' imbranato. Non fa passeggiate, non cucina torte, non cavalca meravigliosamente. E lei, quali doti ha?

Libri per bambini di 7 anni I mostri di Dante. Divina Commedia activity book Giacomo Guccinelli, Laura Vaioli, Mirko Volpi Ed. Salani Mostri raccapriccianti, spaventosi ma anche buffi e imprevedibili. Popolano l’Inferno dantesco, un posto che innanzitutto un viaggio, fin nelle viscere della terra. 17 mostri che però rivelano anche le loro attitudini in una specie di tabella riassuntiva, come gli eroi dei più piccoli. Insomma, un modo nuovo per vivere la Commedia, un modo per scoprire i personaggi dell’Inferno divertendosi senza perdere il gusto di un’opera più affasciante della nostra letteratura.

Carlotta e lo zio elettrico. Un'avventura rock'n'roll Di Federico Appel Ed. terre di Mezzo Un’estate con lo zio Artura. E un rompicapo che certo non si immaginava. Lo zio più stralunato che esista la trascina in un viaggio on the road a bordo del suo trattore. Pochi indizi e tutti strampalati per un’estate da non dimenticare.

La Divina Commedia. Il primo passo nella selva oscura. Daniele Aristarco Ed. Einaudi Ragazzi Una divina Commedia che rivive soprattutto nelle immagini di marco Donà. Un albo illustrato per compiere i primi passi verso la conoscenza del poeta fiorentino.

Libri per bambini di 10 anni Aldo & Rosa. Quando l'amicizia vola alto Di Susanna Mattiangeli ed. Mondadori Filosofia e ironia per raccontare le sfide di due amici che scoprono il valore di stare insieme e soprattutto crescere insieme.

Mio papà sa volare David Almond Ed.Salani Ora che la mamma non c’è più, tocca a Lizzie occuparsi di suo padre. Anche quando non ha voglia. Anche quando vorrebbe solo perdersi nei suoi pensieri. Invece lo deve svegliare, ricordargli di mangiare, lo coccola. E quando arriva la Grande Gara di Volo, il papà non può resistere. Si costruisce due ali di stoffa e nonostante la figlia tenti di dissuaderlo. Ma proprio grazie a quella gara i due ritroveranno qualcosa che credevano d’aver perduto per sempre.

Libri per bambini di 12 anni Alice resta a casa Manlio Castagna,Marco Ponti Ed. Mondadori La pandemia, una ragazza di 15 anni, l’impossibilità di uscire, internet. E uno youtuber, Skià che riesce a leggere i sogni che emrgono dalla sconfinata fantasia della ragazzina, Così come i suoi dialoghi con il nonno Bob, gli amori, le trasformazioni. Vincitore del Watty 2020 per la migliore storia Young Adult su Wattpad Italia