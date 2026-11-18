“Voglio che i miei lettori, arrivati al colpo di scena finale, si battano una mano sulla fronte e dicano: avrei dovuto capirlo!”. Da almeno due decenni, Jeffery Deaver è considerato uno dei maestri del thriller. I suoi libri hanno venduto oltre 50 milioni di copie e sono stati pubblicati in 150 Paesi. Un exploit internazionale che - nella nuova puntata di "Incipit", il programma di libri di Sky TG24 - lui sintetizza così: scrivere è un mestiere simile a quello di un illusionista. Con una regola, però, determinante: non barare mai. Gli indizi devono essere tutti a disposizione del lettore, anche quando lo scrittore riesce a condurlo nella direzione sbagliata.

Deaver è da poco tornato in libreria con “Il cuore è un’arma”, il suo nuovo thriller pubblicato da Rizzoli con la traduzione di Rosa Prencipe. Al centro della nuova indagine, Lincoln Rhyme, il criminologo che da quasi trent’anni cerca nelle tracce, nelle fibre e nelle impronte ciò che lega fatti apparentemente lontani. “È lo Sherlock Holmes dei nostri giorni”, racconta lo scrittore. “È convinto che i crimini non si risolvano con la magia, e nemmeno tanto con l’intuizione, ma con la scienza”. Una fiducia nel metodo che Deaver condivide con il suo personaggio. “Per Il cuore è un’arma ho impiegato otto mesi per preparare la struttura narrativa - spiega in questa intervista - La scrittrice Joyce Carol Oates ha detto che non si può scrivere la prima frase di un romanzo finché non si conosce l’ultima. Ecco: io faccio esattamente così”.

L’intervista è disponibile anche come podcast in tutte le principali piattaforme cercando la rubrica “Incipit – Tra le righe” o selezionando l’episodio nella playlist qui sotto.