Il 17 novembre si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale degli Studenti, istituita nel 1941 per ricordare la lotta degli studenti e dei professori cecoslovacchi che, nel 1939, si opposero al regime nazista. Questa data è diventata l'occasione per ribadire l'importanza del diritto allo studio e mettere al centro gli studenti e il futuro dell'istruzione. La scelta del percorso accademico ha sempre rappresentato un importante momento di passaggio, ma oggi più che mai in un mondo in rapida trasformazione e che si trova ad affrontare nuove e complesse sfide dal punto di vista tecnologico e geopolitico arrivare preparati alla fine del liceo per prendere la decisione giusta è diventato cruciale. Sullo sfondo di questa ricorrenza, diamo quindi uno sguardo al panorama accademico italiano che nell'ultimo anno è stato protagonista di un grande fermento, in linea con quello che accade negli atenei di tutto il mondo.

Nell'anno accademico 2026/2027 sono stati introdotti 158 nuovi percorsi di laurea in Italia. Questo dato si inserisce in una tendenza di ampliamento che va avanti da anni, ma la differenza con il passato è nel numero record di corsi introdotti in un solo anno. Queste novità indicano una trasformazione rapida dell'offerta accademica italiana sullo sfondo dell'urgenza di nuovi professionisti capaci di navigare un presente in cui il digitale e l'intelligenza artificiale conquistano ogni giorno sempre più spazio. Si è registrato un grande dinamismo in particolare nelle facoltà sanitarie e non solo. Con quasi 30 nuovi percorsi le facoltà tecnologiche sono in cima alla lista, ma anche la transizione green è l'orizzonte per molte nuove lauree.

Interdisciplinarità

La parola d'ordine di questa fase è interdisciplinarità con un approccio che tende sempre di più a far dialogare le facoltà e gli ambiti della conoscenza, in linea con le richieste del mercato del lavoro in un mondo sempre più interconnesso e complesso. Particolarmente significativa, ad esempio, la nascita di un corso di laurea in Filosofia e Intelligenza artificiale, all'Università La Sapienza di Roma, che tiene insieme gli insegnamenti di una classica laurea in filosofia, come Logica o Storia della filosofia, con altri di Programmazione e Matematica. La tradizionale divisione del campo umanistico e scientifico sta, dunque, diventando sempre meno netta e gli studenti che vogliono tenere insieme i due mondi si trovano ora a poter scegliere tra nuovi corsi di laurea trasversali. L'Università di Bologna offre già dal 2020 un Master in Artificial Intelligence in inglese che vede la collaborazione di dipartimenti di Informatica, Ingegneria, Scienze Cognitive e Linguistica