Da una ricerca americana è emerso che la musica è legata a un tipo di memoria diversa, a metà strada tra i ricordi autobiografici individuali e la memoria collettiva, cioè il ricordo condiviso di eventi pubblici significativi ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

I ricordi evocati dalle canzoni sono sorprendentemente simili da persona a persona, e dipendono quasi esclusivamente dal genere musicale e dal decennio di appartenenza del brano. È ciò che emerge dallo studio dell'Università di Princeton pubblicato sulla rivista Pnas dell'Accademia nazionale delle scienze americana, che mette in luce una tipologia di ricordi spesso trascurata dalla ricerca che si occupa di memoria.

Lo studio I ricercatori coordinati da Lisa Margulis hanno fatto ascoltare ai partecipanti frammenti di 30 secondi di brani pop, country e hip-hop che in passato avevano raggiunto le vette delle classifiche. Alcune canzoni risalivano al periodo dell'adolescenza dei partecipanti stessi, mentre altre a quello dell'adolescenza dei loro genitori. Le persone hanno poi descritto i ricordi che i brani hanno rievocato: è emerso che quelli appartenenti allo stesso genere musicale o allo stesso periodo generano costantemente ricordi molto simili tra loro.