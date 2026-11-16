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Libri, torna Ercole di Pratt e chiude la trilogia del Corrierino

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I disegni che il creatore di Corto Maltese realizzò nel 1965 per il "Corriere dei Piccoli" hanno avuto in questa edizione in arrivo in libreria, nuova impaginazione e nuovi colori

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Di Ercole tutti conoscono l’incredibile forza fisica che lo ha sempre caratterizzato, ma non tutti sanno che in realtà questa straordinaria vigoria, che deriva dalla sua natura di figlio di Zeus, nasconde una fragilità caratteriale e un equilibrio assai precario, che portano l’eroe sempre sull’orlo di un precipizio emotivo. E' così da quando, appena neonato, si trovò ad uccidere, strozzandoli con le proprie mani, due velenosissimi serpenti mandati nella culla da una dea in cerca di vendetta. In realtà, dietro ad ogni fatica, dietro ad ogni follia, dietro ad ogni crimine, c’è il gigantesco conflitto tra il padre e la moglie Era, che mai ha accettato i tradimenti del proprio marito. Nel racconto della vita di Ercole si ascoltano, come contrappunti, i dialoghi tra Zeus ed Era e tra i loro rispettivi alleati, quasi come un coro che accompagna, dietro le quinte di un teatro, una delle più classiche e amate tragedie dell’antica Grecia. Ogni fatica è una punizione commissionata da Era, ogni traguardo raggiunto è frutto di uno sforzo disperato a volte anche grazie alla potenza di Zeus, e alla fine di ogni guerra c’è un trattato di pace e un compromesso che però questa volta non avrà né vincitori né vinti. I disegni che Hugo Pratt realizzò nel 1965 per il "Corriere dei Piccoli" hanno avuto in questa edizione in arrivo in libreria, nuova impaginazione e nuovi colori.

 

Ercole

disegni di Hugo Pratt
testi di Fabrizio Paladini e Marco Steiner
a cura di Silvia Marocchi
colori di Livia Gasparini
con la straordinaria partecipazione degli dèi dell’Olimpo

Una tavola di Ercole

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