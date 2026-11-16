In libreria dal 3 novembre la nuova avventura firmata da Marco Steiner e Igort e pubblicata da Cong Edizioni e Oblomov. Il volume segna un ritorno alle origini con un forte richiamo a 'Corte sconta detta arcana': la storia scioglie un enigma lasciato aperto da Hugo Pratt e riporta in scena Rasputin

Per oltre 30 anni una domanda rimasta sospesa tra le tavole di Hugo Pratt ha incuriosito i lettori di Corto Maltese. In 'Corte Sconta detta Arcana', osservando la baia di Hong Kong, il marinaio pensava a una misteriosa 'lei' senza mai rivelarne l'identità. A colmare quel vuoto narrativo arriva ora una nuova avventura scritta da Marco Steiner e illustrata da Igort, nata ufficialmente durante un incontro al Salone del Libro di Torino.

Un amore giovanile a Shanghai

L'intuizione di Steiner prende le mosse da un indizio seminato dallo stesso Pratt sul miliardario Soong di Shanghai. Lo sceneggiatore ha immaginato che, da ragazzo, Corto avesse incontrato proprio in quella casa la primogenita della celebre famiglia cinese. Un sentimento intenso e quasi impossibile, rimasto cristallizzato in una prima lettera dal tono enigmatico incentrata sul ricordo di "un mattino di farfalle e quel pomeriggio di fiori silvestri".

Il ritorno a Hong Kong e la nuova lettera

Il racconto si apre esattamente dove la narrazione prattiana si era interrotta. Nel 1920, Corto fa ritorno nella sua casa sulla baia di Hong Kong con gli occhi ancora feriti dall'esplosione del treno blindato del generale Chang in Manciuria. Accolto dal profumo di pesco e da Madame Hü, il marinaio cerca quiete suonando Chopin fino all'arrivo di una seconda missiva, firmata da una mano su cui la padrona di casa sa più di quanto dica, contenente una domanda diretta: "Vorrei sapere a quale categoria appartieni".

L'irruzione di Rasputin e i nuovi intrighi

La tregua sentimentale dura poco perché durante un temporale Rasputin piomba sulla terrazza fradicio di pioggia. L'amico-nemico riporta un quadro di Gauguin sottratto in passato e coinvolge Corto nella caccia a un matematico russo nascosto in città, capace di calcolare le rotte della prossima guerra nel Pacifico e braccato da diverse fazioni. Tra i segnali delle Lanterne Rosse, i responsi dei Ching e gli intrighi dei servizi segreti britannici, i ricordi di Shanghai devono ancora una volta lasciare spazio all'avventura. Il volume, intitolato 'Corto Maltese. La casa delle orchidee bianche', è pubblicato in coedizione da Cong e Oblomov Edizioni nella collana Herriman, conta 80 pagine a colori e sarà disponibile in libreria dal 3 novembre al prezzo di 23 euro.