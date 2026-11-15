Il pane entra nell’era biotech: più freschezza e meno sprechi

In provincia di Padova arriva una tecnologia brevettata sviluppata per rallentare il processo di raffermamento dei prodotti da forno confezionati. Il progetto nasce da anni di ricerca e dalla collaborazione con l’Università di Padova, con l’obiettivo di migliorare la qualità del pane e ridurre gli sprechi alimentari

Il pane cambia anche dopo essere stato sfornato. Con il passare del tempo, infatti, la mollica tende a perdere morbidezza, la struttura diventa più compatta e il prodotto si trasforma progressivamente in quello che comunemente chiamiamo pane raffermo. Un processo naturale che rappresenta una delle principali sfide per il settore dei prodotti da forno confezionati. È proprio su questo fenomeno che si concentra Mirabilis Pro, la nuova tecnologia presentata da Il Granaio delle Idee, storica azienda di Maserà di Padova specializzata nello sviluppo e nella produzione di miscele alimentari per panifici, pizzerie e pasticcerie. Fondata nel 1998, l'azienda prosegue così il proprio percorso di ricerca e innovazione, puntando su soluzioni che non prevedono il ricorso agli additivi chimici.

Ricadute importanti su tutta la filiera

La novità si basa su un batterio sviluppato ispirandosi ai principi della fermentazione del lievito madre. La sua funzione è quella di agire durante la panificazione, contribuendo a rallentare il naturale processo di invecchiamento del pane e a preservarne più a lungo le caratteristiche, anche dopo il confezionamento.

Un risultato che potrebbe avere ricadute importanti per tutta la filiera: mantenere più a lungo la morbidezza della mollica, la struttura e la piacevolezza all'assaggio significa infatti prolungare la qualità percepita del prodotto e, allo stesso tempo, limitare gli sprechi e i resi alimentari dovuti al raffermamento.