Introduzione
Il capoluogo altoatesino si prepara a riaccendere la magia alpina con la 35esima edizione del celebre Christkindlmarkt, il mercatino di Natale più antico e grande d’Italia. Tra le maestose vette innevate e il profumo avvolgente di cannella, strudel e vin brulé, Bolzano è destinata a trasformarsi nelle prossime settimane in una sorte di villaggio delle fiabe. Per chi desidera programmare una fuga d'inverno, ecco la guida completa con tutte le date ufficiali dell'edizione 2026 e i luoghi imperdibili da vedere nel cuore della città
Quello che devi sapere
Le date ufficiali e gli orari dell'edizione 2026
L'appuntamento con la tradizione prende il via ufficiale giovedì 26 novembre alle ore 17, con la cerimonia d'inaugurazione e l'accensione delle luci del grande albero di Natale. Gli chalet in legno e le attrazioni rimarranno aperti tutti i giorni fino all'Epifania. Gli stand dedicati all'artigianato e alle idee regalo osservano un orario continuato dalle 10 alle 19, con alcune eccezioni festive: il 24 dicembre la chiusura è anticipata alle 16, il giorno di Natale il mercatino resta chiuso, mentre a Capodanno si segue un orario ridotto. I chioschi gastronomici, invece, prolungano l'apertura nelle ore serali per permettere a residenti e turisti di cenare all'aperto tra le luci festose.
Piazza Walther il cuore pulsante della festa
Il fulcro storico e geografico della manifestazione è da sempre Piazza Walther, il salotto buono della città che per l'occasione ospita una distesa di circa 70 chalet in legno finemente decorati. Passeggiando tra i banchi, i visitatori potranno acquistare autentici prodotti dell'artigianato altoatesino, come le statuine in legno della Val Gardena, le decorazioni in vetro soffiato, le candele profumate e i caldi indumenti in lana cotta. Sulla piazza si affaccia anche il maestoso Duomo gotico di Bolzano, ai cui piedi viene tradizionalmente allestito il suggestivo presepe monumentale, con la Sacra Famiglia inserita all'interno di una vera stalla in miniatura.
Un percorso magico tra i parchi e piazza Mazzini
La magia del Natale a Bolzano non si limita alla piazza principale, ma si snoda attraverso un percorso coordinato che tocca diversi angoli suggestivi del centro. Poco distante da piazza Walther si sviluppano il Parco di Natale (nei pressi di viale Stazione) e l'area verde del Parco dei Cappuccini, dove vengono installate ulteriori casette e attrazioni pensate per le famiglie e i bambini. Inoltre, per tutta la durata dell'avvento e fino al 20 dicembre, i fine settimana vedono protagonista anche piazza Mazzini con un mercatino diffuso e più raccolto, perfetto per esplorare i quartieri storici oltre i circuiti turistici più affollati.
Le cose da non perdere: consigli per artigianato e gastronomia locali
Visitare i mercatino di Bolzano significa immergersi completamente nei sapori autentici della tradizione culinaria locale. Tra un acquisto e l'altro, è d'obbligo fare una sosta nei punti di ristoro per assaggiare i canederli, le frittelle di mele e il classico Zelten, il tipico dolce natalizio a base di frutta secca e canditi. Per combattere il freddo pungente delle Dolomiti, i visitatori possono sorseggiare il vin brulé bollente o il succo di mela caldo speziato, serviti rigorosamente all'interno della tazza da collezione in ceramica, decorata ogni anno con un design esclusivo dedicato alla specifica edizione del mercatino.