Introduzione

Il capoluogo altoatesino si prepara a riaccendere la magia alpina con la 35esima edizione del celebre Christkindlmarkt, il mercatino di Natale più antico e grande d’Italia. Tra le maestose vette innevate e il profumo avvolgente di cannella, strudel e vin brulé, Bolzano è destinata a trasformarsi nelle prossime settimane in una sorte di villaggio delle fiabe. Per chi desidera programmare una fuga d'inverno, ecco la guida completa con tutte le date ufficiali dell'edizione 2026 e i luoghi imperdibili da vedere nel cuore della città