Il gruppo comprende RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia, con la prima che raggiunge il primo gradino del podio con oltre sei milioni e mezzo di ascoltatori nel giorno medio. I numeri arrivano dall’ultima indagine Audiradio che copre il periodo dal 23 giugno al 12 ottobre

Il Gruppo RTL 102.5 si conferma leader radiofonico in Italia. A dirlo sono i dati dell’ultima indagine Audiradio che copre il periodo dal 23 giugno al 12 ottobre. L’intero Gruppo, che comprende RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia, raggiunge ogni giorno 9 milioni di italiani ma a fare gran parte dei numeri è la sola frequenza 102.5 che si conferma prima in Italia nel giorno medio, con 6.577.000 ascoltatori, e nei 7 giorni, con 17.226.000 ascoltatori. RTL 102.5, inoltre, ha raggiunto la vetta anche per quanto riguarda gli ascolti nel quarto d’ora (AQH), con 533.000 ascoltatori. Tutti i palinsesti delle radio del Gruppo RTL 102.5 sono unici in simulcast, editoriale e commerciale.