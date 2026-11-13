Le primissime immagini sono emerse online in anteprima rispetto al 50° anniversario del franchise. La linea comprende un caccia stellare Y-Wing da 676 pezzi, un elmo concept-art da Stormtrooper, un set artistico 2-in-1 di Darth Vader e una figura in scala maggiorata di Luke Skywalker. I sette set commemorativi ufficiali di LEGO debutteranno a livello globale il 1° gennaio 2027

I sette set

Quattro dei sette set includono una mini figure in edizione limitata ispirata a Luke Skywalker nell’Y-Wing, Darth Vader in Duello su Bespin, Han Solo in Duello su Mustafar e la Principessa Leia nella grande minifigure di Luke. Altri due modelli, il casco Stormtrooper e la wall art di Darth Vader, includono invece una tessera-poster da collezione, dedicata a Rogue One e a L’Impero colpisce ancora. Sei set arriveranno il 1° gennaio 2027, mentre il poster di Una nuova speranza uscirà il 4 gennaio 2027, e per il momento sullo store LEGO sono indicati come disponibili a breve.