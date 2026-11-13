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Lego Holiday Lab, al via a Milano il laboratorio di mattoncini

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Un laboratorio itinerante su due piani dedicato alla creatività e al gioco. Ospite dell'inaugurazione Madame, che ha condiviso l'esperienza con i bambini di Fondazione Carolina. Il progetto resterà aperto fino al 14 novembre con ingresso gratuito e prenotazione consigliata

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In via Durini, a Milano, ha aperto le porte il Lego Holiday Lab, il laboratorio itinerante su due piani con cui Lego Italia attraversa il Paese nel periodo delle feste all'insegna del messaggio "Condividi l'amore per i mattoncini". Ospite speciale dell'inaugurazione è stata Madame, da sempre appassionata di mattoncini Lego, che ha giocato con i bambini di Fondazione Carolina, partner di Lego Italia da anni. Tra costruzioni, sfide creative e racconti personali legati ai mattoncini, la cantante ha condiviso con i più piccoli un momento dedicato alla fantasia e alla creatività.

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Fino al 14 novembre in Via Durini

A tagliare il nastro del Lego Holiday Lab sono stati Davide Cajani, Marketing Director di Lego Italia, e Ivano Zoppi, Segretario Generale di Fondazione Carolina. Il laboratorio resterà aperto in Via Durini fino al 14 novembre, con ingresso gratuito e prenotazione consigliata su Eventbrite, prima di proseguire il suo viaggio verso le prossime tappe in Italia.

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