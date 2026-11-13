Giornata mondiale della Gentilezza: le lezioni di Maria Montessori

Nel giorno in cui si celebrano i gesti gentili, scopriamo l'insegnamento della pedagoga italiana che rivoluzionò l'approccio all'educazione dei bambini
Il 13 novembre si celebra la Giornata della Gentilezza. Istituita a Tokyo in Giappone nel 1998 su iniziativa del World Kindness Movement, questa data, in cui 28 anni fa fu firmata dal movimento la Dichiarazione della Gentilezza, è pensata per celebrare i piccoli gesti e stili di vita gentili che fanno la differenza per le comunità e rendono il mondo un posto migliore. In occasione di questa ricorrenza, torniamo alla lezione di Maria Montessori, pedagoga italiana che rivoluzionato l'approccio all'educazione dei bambini e ha considerato l'educazione alla gentilezza come un pilastro del suo modello.
Grazia e Cortesia
Montessori nella sua pedagogia ha insistito molto sull’insegnamento delle abilità sociali. Sosteneva ne "La mente del bambino assorbente" che "Il bambino indisciplinato entra nella disciplina lavorando in compagnia degli altri, non sentendosi dire che è cattivo". Nel suo programma educativo trova spazio una parte dedicata alla Grazia e Cortesia. Nelle scuole montessoriane la lezione di Grazia e Cortesia è considerata alla stregua delle materie didattiche tradizionali. Gli esercizi vengono mostrati a tutta la classe all'inizio dell'anno scolastico. La lezione viene ripetuta quando ce ne 'è necessità. Si tratta di comportamenti apparentemente semplici che vengono trasmessi dai maestri: come spingere silenziosamente una sedia, non disturbare il lavoro dei compagni, formulare le richieste in modo educato o aspettare con pazienza". Gli insegnanti spesso mostrano nella pratica come compiere i gesti senza dilungarsi nella spiegazione con l'obiettivo di essere recepite in maniera più efficace, in linea con il principio montessoriano dell'educazione come materia di apprendimento sul campo e nello svolgimento della "natura umana".