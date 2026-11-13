Giornata mondiale della Gentilezza: le lezioni di Maria Montessori

Il 13 novembre si celebra la Giornata della Gentilezza. Istituita a Tokyo in Giappone nel 1998 su iniziativa del World Kindness Movement, questa data, in cui 28 anni fa fu firmata dal movimento la Dichiarazione della Gentilezza, è pensata per celebrare i piccoli gesti e stili di vita gentili che fanno la differenza per le comunità e rendono il mondo un posto migliore. In occasione di questa ricorrenza, torniamo alla lezione di Maria Montessori, pedagoga italiana che rivoluzionato l'approccio all'educazione dei bambini e ha considerato l'educazione alla gentilezza come un pilastro del suo modello.