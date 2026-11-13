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Da Harry Potter ai Pokémon, il conto alla rovescia per Natale con i calendari Funko

Lifestyle

I grandi classici Disney, i supereroi Marvel, i personaggi di Hello Kitty and Friends, la galassia di Star Wars: ecco i calendari pensati per tutti gli appassionati e i collezionisti 

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Da Harry Potter ai supereroi della Marvel, dai Pokémon ai classici Disney. Il Natale si avvicina e per iniziare il conto alla rovescia sono arrivati i calendari firmati Funko. Un appuntamento quotidiano all'insegna della sorpresa e del divertimento, pensato per tutti gli appassionati e i collezionisti che desiderano accompagnare il conto alla rovescia verso il Natale con i propri personaggi preferiti.

Per tutti i gusti

Dai grandi classici Disney ai magici protagonisti del mondo di Harry Potter, passando per i supereroi Marvel, gli adorabili personaggi di Hello Kitty and Friends, l'universo Pokémon e la galassia di Star Wars, ogni calendario propone un'esperienza unica, con una selezione di miniature e accessori da collezione dedicati ad alcuni dei franchise più amati di sempre.  Sei calendari, tanti universi da esplorare e 24 giorni di attesa da rendere indimenticabili. Un modo per avvicinarsi al Natale insieme a Funko e ai suoi personaggi. 

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