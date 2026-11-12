Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lifestyle

Da Roma a Kyoto in bicicletta, il viaggio verso Est di Leonardo Scarton

Lucrezia Goldin

Lucrezia Goldin

Il giovane romano ha cominciato il percorso a due ruote lo scorso 8 febbraio ed è arrivato a destinazione, in Giappone. Ha raccontato sui social le sue tappe raccogliendo migliaia di follower. Ora programma di fare da guida a chi vuole esplorare il Paese fuori dalle rotte turistiche

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Aggiungi Sky Insider,

con gli sconti paghi uguale.

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ