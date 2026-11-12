Il giovane romano ha cominciato il percorso a due ruote lo scorso 8 febbraio ed è arrivato a destinazione, in Giappone. Ha raccontato sui social le sue tappe raccogliendo migliaia di follower. Ora programma di fare da guida a chi vuole esplorare il Paese fuori dalle rotte turistiche
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