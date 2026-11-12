World Ski Awards 2026, le migliori destinazioni per sciare al mondo

Introduzione
La migliore destinazione sciistica al mondo è Val Thorens in Francia. A dirlo è la classifica dei World Ski Awards, il riconoscimento internazionale che ogni anno premia le eccellenze del turismo sulla neve. Per il quarto anno di fila, il comprensorio francese conquista il gradino più alto del podio. Tra le 25 destinazioni candidate, dall'Europa all'Asia, figura anche l'Italia con la località altoatesina di 3 Zinnen Dolomites, che ha ottenuto il premio come miglior comprensorio sciistico italiano. Ecco la classifica.
Quello che devi sapere
Val Thorens, la vincitrice
Val Thorens si aggiudica, per l'undicesima volta nella storia del premio e per il quarto anno consecutivo, il titolo di migliore destinazione sciistica al mondo. Situata nella valle di Belleville, fa parte del comprensorio delle Trois Vallées. Situato a circa 2.300 metri di altitudine, è considerata la stazione sciistica più alta d'Europa ed è collegata ad altre località delle Alpi francesi, tra cui Méribel e Courchevel. Secondo i World Ski Awards, Val Thorens si distingue per la posizione in quota, i collegamenti tra le diverse aree sciistiche e gli investimenti nelle infrastrutture e nei servizi per i visitatori.
3 Zinnen Dolomites in Alto Adige
Nella classifica figura anche l'Italia. La migliore destinazione per sciare nel nostro Paese è 3 Zinnen Dolomites, nell'Alto Adige, che ha ottenuto anche il titolo di Italy's Best Ski Resort 2026. Situato nell'area delle Dolomiti di Sesto, il comprensorio comprende le zone sciistiche di Sesto, San Candido, Dobbiaco, Villabassa e Braies, oltre a Padola, nel Comelico.
Appi Kogen in Giappone
Tra le destinazioni nominate per il premio troviamo anche la giapponese Appi Kogen, situata nella prefettura di Iwate nel nord dell'isola di Honshu nella regione giapponese del Tohoku. Si tratta di una delle destinazioni sciistiche più conosciute del Giappone settentrionale. Il comprensorio è apprezzato per le piste, le condizioni di innevamento invernale e le strutture ricettive dedicate agli sport sulla neve.
Bansko in Bulgaria
Nell'elenco dei World Ski Awards compare anche Bansko, nella Bulgaria sud-occidentale, ai piedi dei monti Pirin. È una delle principali destinazioni sciistiche del Paese e offre piste sulle pendici del massiccio montuoso. La località è conosciuta anche per la vicinanza al Parco nazionale del Pirin, area protetta inserita nella lista del Patrimonio mondiale dell'Unesco.
Boí Taüll in Spagna
Spostandoci nei Pirenei spagnoli troviamo Boí Taüll nella Vall de Boí, nella provincia catalana di Lleida. È una stazione sciistica situata in quota: il suo punto più elevato raggiunge i 2.751 metri. Il comprensorio è conosciuto per la posizione nell'alta montagna pirenaica e per le piste che si sviluppano in un ambiente caratterizzato da cime e vallate.
Catedral Alta Patagonia in Argentina
Situata in Argentina, Catedral Alta Patagonia si trova a San Carlos de Bariloche, nella provincia argentina di Río Negro in Patagonia. Il comprensorio si sviluppa sul Cerro Catedral, una montagna che domina il paesaggio nei pressi del lago Nahuel Huapi. È una delle destinazioni sciistiche più importanti del Sud America.
Deer Valley Resort negli Stati Uniti
Anche gli Usa figurano nella classifica. Deer Valley, situata a Park City nello Utah, è una delle località sciistiche più conosciute degli Stati Uniti e si caratterizza per un'offerta incentrata sullo sci alpino, sulla preparazione delle piste e sulla qualità dei servizi. Il comprensorio è inoltre noto per aver ospitato competizioni internazionali, comprese gare olimpiche durante i Giochi invernali di Salt Lake City 2002.
Garmisch-Partenkirch in Germania
Situata in Baviera, ai piedi delle Alpi tedesche, Garmisch-Partenkirchen è una delle destinazioni montane più conosciute della Germania. Il comprensorio, che rientra nella classifica dei World Ski Awards 2026, comprende le aree del Garmisch-Classic e dello Zugspitze, la montagna più alta del Paese. La località ospita anche importanti competizioni, tra cui le gare della Coppa del Mondo.
Geilo in Norvegia
Nell'elenco troviamo anche Geilo, una località montana della Norvegia meridionale, nella regione di Hallingdal. È conosciuta per l'offerta di attività invernali, che comprende sci alpino e sci di fondo. La posizione tra gli altopiani montani norvegesi la rende una destinazione adatta anche alle escursioni e alle attività all'aria aperta.
Grandvalira in Andorra
Grandvalira si trova nei Pirenei, nel Principato di Andorra, e riunisce sette settori sciistici: Encamp, Canillo, El Tarter, Soldeu, Peretol, Grau Roig e Pas de la Casa. È il più grande comprensorio sciistico dei Pirenei, con 215 chilometri di piste secondo i dati ufficiali.
Jasná Nízke Tatry in Slovacchia
In Slovacchia, sulle pendici del monte Chopok, troviamo Jasná. Si tratta di una delle principali destinazioni sciistiche del Paese e si sviluppa sui versanti settentrionale e meridionale della montagna. Il comprensorio offre piste per diversi livelli di esperienza ed è conosciuto anche per le opportunità dedicate allo snowboard.
Kitzbühel in Austria
Nella classifica compare anche Kitzbühel, nel Tirolo austriaco. Si tratta di una delle località più celebri della storia dello sci alpino, nota soprattutto per la Streif, la pista sulla quale si disputa una delle più impegnative e seguite discese libere della Coppa del Mondo.
Krvavec in Slovenia
Krvavec si trova nelle Alpi di Kamnik e della Savinja, in Slovenia. La stazione sciistica si sviluppa sulle pendici dell'omonimo monte ed è una delle mete invernali più conosciute del Paese. La vicinanza alla capitale rappresenta un elemento importante per chi sceglie la località per soggiorni brevi.
Laax in Svizzera
Tra le destinazioni selezionate c'è anche Laax, nel Canton Grigioni, in Svizzera. Il comprensorio, che comprende le aree di Flims, Laax e Falera, si è aggiudicato il titolo di World's Best Freestyle Resort 2026. La località è conosciuta soprattutto per le strutture dedicate al freestyle, con snowpark e impianti destinati a sciatori e snowboarder, e ospita competizioni internazionali.
Levi in Finlandia
Levi si trova nella Lapponia finlandese, nel comune di Kittilä. È una delle principali stazioni sciistiche della Finlandia e offre piste da sci alpino, impianti di risalita e attività invernali. La posizione nell'estremo nord europeo consente inoltre di abbinare lo sci alle esperienze nella natura artica e, durante i mesi più favorevoli, all'osservazione dell'aurora boreale.
Mona Yongpyong in Corea del Sud
Nella classifica c'è anche la Corea del Sud. La località selezionata è quella di Mona Yongpyong, nella provincia di Gangwon, nell'area montuosa di Pyeongchang. È una delle località sciistiche più conosciute del Paese ed è legata ai Giochi olimpici invernali di PyeongChang 2018, durante i quali ha ospitato le gare di sci alpino.
Nevados de Chillán in Cile
Tornando in America latina troviamo Nevados de Chillán, nella regione di Nuble, nel Cile centro-meridionale. La destinazione è conosciuta per la combinazione tra attività sciistiche, paesaggi vulcanici e sorgenti termali.
Ohau Snow Fields in Nuova Zelanda
Anche l'Oceania rientra nella classifica. La località di Ohau Snow Fields si trova nell'Isola del Sud della Nuova Zelanda, nell'area del Mackenzie Basin, nei pressi del lago Ohau. È una stazione sciistica immersa in un contesto montano caratterizzato da panorami sulle Alpi meridionali.
Sinaia in Romania
Nell'elenco figura anche Sinaia, nella valle della Prahova in Romania. È una delle località montane più conosciute del Paese e dispone di piste servite da impianti di risalita.
Spindleruv Mlyn in Repubblica Ceca
Spindleruv Mlyn si trova nella Boemia settentrionale, all'interno del Parco nazionale dei Monti dei Giganti, vicino al confine con la Polonia. Il comprensorio si distingue per essere una delle principali località sciistiche della Repubblica Ceca e comprende diverse aree e offre piste per sciatori con differenti livelli di preparazione.
Songhua Lake Resort in Cina
Tornando in Asia troviamo la località sciistica di Songhua Lake Resort, nella città di Jilin, nella Cina nord-orientale. È una destinazione dedicata agli sport invernali, inserita in un territorio caratterizzato da temperature rigide e nevicate durante la stagione fredda. Il comprensorio è conosciuto per le sue piste e per la vicinanza al centro urbano di Jilin.
Szczyrk in Polonia
Tra le principali destinazioni sciistiche della Polonia troviamo Szczyrk nella regione della Slesia, sui monti Beschidi. È una delle principali destinazioni del Paese per lo sci alpino. Il comprensorio dispone di una rete di piste e impianti che si sviluppa sulle montagne circostanti, attirando appassionati soprattutto durante la stagione invernale.
Tanndalen in Svezia
Spostandoci in Svezia troviamo Tanndalen, nella regione montuosa di Harjedalen. Si tratta di una destinazione dedicata agli sport invernali e offre piste per lo sci alpino e percorsi per lo sci di fondo. La località è conosciuta per il contesto naturale caratterizzato da ampi paesaggi montani.
Lake Louise Ski Resort in Canada
Nella classifica non manca poi il Canada. La località sciistica di Lake Louise Ski Resort si trova nel Parco nazionale di Banff, nella provincia canadese dell'Alberta. È conosciuta per i panorami sulle montagne e sulle foreste che circondano le piste. Il comprensorio è una delle principali destinazioni sciistiche del Canada occidentale.
Thredbo in Australia
Chiude la classifica l'Australia, con la località di Thredbo. Situata nel Parco nazionale di Kosciuszko, nello Stato del Nuovo Galles del Sud, è una delle principali località sciistiche del Paese. Dispone di piste per sciatori e snowboarder.