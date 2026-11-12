World Ski Awards 2026, le migliori destinazioni per sciare al mondo

Val Thorens si aggiudica, per l'undicesima volta nella storia del premio e per il quarto anno consecutivo, il titolo di migliore destinazione sciistica al mondo. Situata nella valle di Belleville, fa parte del comprensorio delle Trois Vallées. Situato a circa 2.300 metri di altitudine, è considerata la stazione sciistica più alta d'Europa ed è collegata ad altre località delle Alpi francesi, tra cui Méribel e Courchevel. Secondo i World Ski Awards, Val Thorens si distingue per la posizione in quota, i collegamenti tra le diverse aree sciistiche e gli investimenti nelle infrastrutture e nei servizi per i visitatori.