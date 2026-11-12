Magnaghi Aircraft, completata la sperimentazione in volo

Completato con successo il programma Tarpa 1000: remotizzazione, carico subalare e sgancio munizioni sull’aereo Sky Arrow. I risultati della sperimentazione saranno ora sottoposti alla Direzione Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità (DAAA), che ha commissionato l'attività e ne ha supervisionato lo svolgimento sul piano tecnico-operativo e della Military Airworthiness ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

“Magnaghi Aircraft ha completato con successo la campagna di sperimentazione in volo sulla propria piattaforma aerea Sky Arrow, dimostrando sul campo la piena fattibilità di tre capacità chiave: la remotizzazione dei comandi di volo, l'integrazione di un punto di carico subalare per il trasporto di armamento e lo sgancio guidato della munizione in poligono. Si conclude così con esito positivo il programma di ricerca tutto italiano TARPA 1000 (Technologies for Armed Remote Piloted Aircraft class MTOW 1000Kg), co-finanziato dall’Amministrazione della Difesa nell'ambito dei Progetti Nazionali di Ricerca Militare (PNRM) e dedicato allo sviluppo di tecnologie per velivoli armati a pilotaggio remoto entro i 1.000 kg di peso massimo al decollo”. Lo comunica in una nota Magnaghi Aircraft, società controllata al 100% da MAGROUP Magnaghi Aerospace nata con la missione di rilanciare le attività del gruppo nel settore velivolistico, che ha guidato il programma come capogruppo di un’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) comprendente Leonardo (ex Oto Melara), IDS-Ingegneria dei Sistemi e Umbra Group.

Il volo dimostrativo “Il volo dimostrativo di oggi - spiega l’Ing. Roberto Merico responsabile del Progetto - rappresenta un ulteriore passo di un percorso che punta all’innovazione tecnologica e conferma il potenziale di questa piattaforma quale ‘dimostratore tecnologico’. Sky Arrow si configura infatti come una piattaforma sperimentale sulla quale Magnaghi continuerà a sviluppare, integrare e testare tecnologie di frontiera – dalle quantum technologies alla blockchain, dagli algoritmi di intelligenza artificiale alle applicazioni digitali avanzate – con l’obiettivo di abilitare nuovi servizi e capacità nei domini del pilot training e dell’aerial working. Questo percorso di innovazione potrà inoltre aprire la strada all’evoluzione della piattaforma verso configurazioni unmanned, ampliandone significativamente le potenzialità di impiego e abilitando nuove applicazioni in molteplici settori industriali e operativi”.

Il velivolo Sky Arrow Partendo dal velivolo Sky Arrow, di cui Magnaghi detiene il Certificato di Tipo rilasciato da EASA, la sperimentazione si è sviluppata attraverso fasi progressive. Dopo aver positivamente concluso le verifiche sulla remotizzazione dei comandi e sulla stabilità del velivolo in configurazione con carico subalare, nella prima metà di novembre si è svolta la campagna di test al Poligono Interforze di Salto di Quirra (PISQ). Nel corso dei voli si è verificato il pieno funzionamento del Datalink tra la munizione e la stazione di terra, consentendo la tracciatura della traiettoria in tempo reale per l'analisi delle caratteristiche inerziali e dei sistemi di guida autonoma tramite GPS. Tutte le operazioni si sono svolte sotto il completo controllo del personale del PISQ, nel rigoroso rispetto dei protocolli di tutela ambientale. I risultati della sperimentazione saranno ora sottoposti alla Direzione Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità (DAAA), che ha commissionato l'attività e ne ha supervisionato lo svolgimento sul piano tecnico-operativo e della Military Airworthiness.