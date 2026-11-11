André Aciman: "Senza attesa non c’è amore né letteratura"

L'anno prossimo saranno vent'anni esatti dalla sua prima comparsa in una libreria. Un periodo lungo, quasi biblico, considerati i frenetici e volubilissimi tempi editoriali. Eppure "Chiamami col tuo nome", il romanzo di André Aciman di cui parliamo questa settimana, sembra avere attraversato questi due decenni senza perdere la propria forza. Non solo perché ha superato la prova più difficile per una storia d'amore — quella del tempo, appunto, che spesso relega anche i libri più fortunati all'epoca in cui sono stati scritti — ma perché ogni passaggio di linguaggio sembra avergli regalato una nuova vita: prima il romanzo, poi il film di Luca Guadagnino premiato con l’Oscar per la miglior sceneggiatura non originale, e ora il graphic novel pubblicato da Piemme illustrato da Sarah Maxwell. "Chiamami col tuo nome" racconta la storia del legame sentimentale tra Elio, diciassette anni, e Oliver, il giovane studioso americano ospite nella villa di famiglia sulla riviera ligure durante un'estate degli anni Ottanta. Una storia destinata a cambiare la vita di entrambi e che molti anni dopo sarà proprio Elio a raccontare, trasformandola in una riflessione sul desiderio, sulla memoria e sul tempo. E nella nuova puntata di "Incipit" Aciman parte proprio dall'importanza del tempo e in particolare dell'attesa: "All'inizio volevo scrivere la storia di un amore tra un ragazzo e una ragazza - racconta in questa intervista - ma subito dopo ho pensato che sarebbero andati a letto subito e la cosa non avrebbe avuto probabilmente alcun interesse. Volevo invece che ci fosse una tensione, un'esitazione e anche un dubbio su se stessi e sull'altro. Volevo tutte queste cose e in fondo sono riuscito a trovarle proprio grazie al racconto di un amore tra due ragazzi in questa lontana estate degli anni Ottanta".

L’intervista è disponibile anche come podcast in tutte le principali piattaforme cercando la rubrica “Incipit – Tra le righe” o selezionando l’episodio nella playlist qui sotto.