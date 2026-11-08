Più che Moebius e Miyazaki, a influenzarla sono stati il manga "Al tempo di papà" e il film premio Oscar di Bong Joon-ho. Per un fumetto il cui primo volume ha conquistato la vetta delle classifiche di vendita per le novità di settore in patria, prima di approdare in Italia. La fumettista francese classe '98, ospite di Lucca Comics & Games 2026 con BAO Publishing, si racconta a Sky TG24 Insider