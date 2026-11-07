Magnus. Eroi e no, a Bologna la mostra su Roberto Raviola

L'idea, assai poco convenzionale, è far dialogare le vignette con gli affreschi del piano nobile. Qui, nel 1584, Ludovico, Agostino e Annibale Carracci firmarono la loro prima impresa collettiva, le Storie di Giasone e Medea, cui si affiancano le Storie di Enea. Fregi che già quattro secoli fa ragionavano per riquadri in sequenza: storyboard ante litteram, strisce in affresco. E in fondo chi è Giasone se non il capostipite degli eroi e no? Si prende il vello d'oro grazie a una maga innamorata e poi la pianta per un matrimonio di convenienza. Un argonauta, sì, ma con l'anima del parvenu. Lo aveva capito Pier Paolo Pasolini, che nella sua Medea (1969) affidò Giasone al triplista olimpico Giuseppe Gentile, bel corpo senza tragedia accanto alla sacerdotessa barbara di Maria Callas. Parimenti Enea, il pio per antonomasia, lascia Didone sulla spiaggia di Cartagine con le valigie dei sogni ancora da disfare. Altro che cavalieri senza macchia.

«Abbiamo voluto proporre un dialogo fra i fregi dei Carracci e i fumetti di Magnus esposti nelle stesse sale: due narrazioni per immagini in sequenza, due linguaggi differenti che affrontano lo stesso tema senza tempo, le gesta di eroi e non eroi», spiegano i curatori. Che chiosano: «Magnus a Palazzo Fava è un grande artista nella casa dei grandi artisti».