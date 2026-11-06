Natale 2026, Marchesi 1824 e la magia del cavallo a dondolo

Le vetrine di Natale di Marchesi 1824 tornano a Milano con un allestimento ispirato al cavallo a dondolo, simbolo dei giochi di un tempo e filo conduttore della collezione 2026. Firmata dal Pastry Art Director Diego Crosara, la proposta affianca ai grandi classici delle feste nuove varianti di panettone, creazioni in cioccolato e confezioni regalo dedicate al mondo dell'infanzia. Un omaggio alla tradizione che unisce alta pasticceria, artigianalità e atmosfera natalizia ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

A Milano l'arrivo delle festività coincide tradizionalmente con lo svelamento delle vetrine di Marchesi 1824. Per il Natale 2026, la storica pasticceria sceglie di ispirarsi a uno degli oggetti più iconici dell'infanzia: il cavallo a dondolo. Il simbolo del gioco tradizionale diventa il filo conduttore degli allestimenti natalizi delle pasticcerie del marchio a Milano e Londra e di una collezione che punta su memoria, artigianalità e tradizione. L'idea richiama un immaginario legato ai giocattoli di una volta e ai ricordi familiari, declinato sia nelle vetrine sia nelle creazioni firmate dal Pastry Art Director Diego Crosara.

I grandi lievitati della tradizione Al centro dell'offerta restano i grandi classici delle feste. Il Panettone Classico, realizzato con lievito madre naturale custodito dalla maison da oltre cinquant'anni, viene proposto in diversi formati, dai 500 grammi fino ai 10 chilogrammi. Accanto al panettone trovano spazio anche il Pandoro e la Veneziana con arancia candita siciliana e glassa alle mandorle, prodotti che confermano il legame con la tradizione della pasticceria natalizia milanese.

Le novità e i gusti speciali La collezione comprende anche una serie di Panettoni Speciali da un chilo. Tra le novità 2026 spicca il Panettone Cioccolato Gran Cuvée 74%, sviluppato attorno a un blend esclusivo di cioccolato fondente al 74%, e il Panettone Aurora, sobrio e raffinato nella sua essenza priva di uvetta e canditi. L'offerta si amplia con varianti che combinano ingredienti e sapori differenti: Panettone Mela, Cannella e Caramello; Mandorlato e Mandarino; Fichi, Vaniglia e Miele; Marroni Canditi e la versione Senza Lattosio. Presente anche il Panettone Barbajada, che richiama la storica bevanda milanese a base di caffè e cioccolato.

Anche una proposta salata per le feste Non manca una linea dedicata agli aperitivi natalizi e ai momenti conviviali. Tra le proposte figurano i panettoni salati nelle versioni Cacio e Pepe, Acciughe, Capperi, Olive e Pomodorini oppure Zafferano e Parmigiano. Completano l'offerta i tradizionali Panettoni Gastronomici e una Box Aperitivo che abbina mignon salati e Champagne.

Decorazioni artigianali ispirate ai giochi di un tempo L'estetica dell'antico giocattolo in legno trova la sua espressione più virtuosa nelle creazioni decorate a mano dagli artigiani Marchesi 1824. Pasta di mandorle e ghiaccia reale vengono utilizzate per creare autentici oggetti d'arte su ordinazione: dai Panettoni con finiture minuziose e piccoli cavallini a dondolo in rilievo, fino ai modelli impreziositi dalla Corona Marchesi 1824 o da fiocchi e ghirlande. Lo stesso immaginario caratterizza le creazioni in cioccolato: il Cavallino a Dondolo disponibile in diversi formati e una serie di Sfere e Semisfere dipinte a mano.