Lucca Comics & Games Awards, tutti gli autori e artisti premiati

Vince il premio per il Miglior Disegno Guerra giusta di Danijel Zezelj (Eris Edizioni) con la traduzione di Valerio Stivè. “Il bianco e il nero nella loro forma più pura si piegano costantemente al servizio della mano di Danijel Zezelj: il movimento e le scene d'azione vengono resi con pochissimi tratti dalla precisione chirurgica. L'apparente essenzialità evoca interi universi complessi e stratificati e, per precisa volontà dell'autore, a volte si appanna per un attimo e sfuma nel ricordo per mostrare un mondo che non c'è più. Il bianco taglia come un'accetta le scene, definendo ambientazioni, corpi, edifici. Il contrasto luce/ombra diventa co-protagonista della storia con tavole che sembrano scatti fotografici e colgono un preciso momento di un qui e ora immerso nelle macerie di una guerra, una delle tante”.

A Ombre di famiglia - Feeding ghosts di Tessa Hulls (Tunué) con traduzione di Martina Fermato il premio migliore Sceneggiatura. Si legge nelle motivazioni:“Una sceneggiatura che si costruisce sul vuoto, sugli spazi lasciati dal silenzio di una famiglia, e li trasforma in struttura narrativa. Tessa Hulls parte dalle proprie vicende personali e dal rapporto tra tre generazioni di donne e su questo nucleo innesta la Storia di un intero Paese. Le due dimensioni diventano inseparabili: solo guardando insieme il personale e il collettivo il trauma di una generazione trova un senso. La scrittura dell'autrice oltrepassa i confini del libro: la sceneggiatura comincia con la ricerca stessa - tra lettere, dossier e memorie della nonna - per ricostruire un passato che nessuno aveva raccontato davvero. Ne nasce una costruzione stratificata che tiene unite vite ed epoche senza cercare chiusure facili”.

Sto con il mio santo di Chihoi (Canicola) con la traduzione di Anastasia Genovese vince il premio Gran Guinigi Miglior Fumetto Breve o Raccolta. Come si legge nelle motivazioni, si tratta di “Una raccolta di dieci racconti realizzati dall'artista tra il 2003 e il 2018, in cui Chihoi guida lettori e lettrici all'interno di mondi dai contorni sfumati, ossessioni perturbanti, quotidianità in cui la trama della realtà si disfa lentamente. I corpi, la memoria, le trame si sfaldano in un bianco e nero mai immobile e uguale a sé stesso, a tratti più cupo, a tratti esile e leggero. Quindici anni di storie che raccontano allontanamenti e ritorni, perdite e ritrovamenti, prigioni mentali e luoghi infiniti che mostrano come l'arte, in questo caso la Nona Arte, può portare in mondi che non sono nostri. Chihoi non ha paura di andare oltre il quotidiano e il reale, diventando surrealista, portando chi legge a immergersi nel regno del sogno. Una vera mappa di come funziona la creatività più pura, scatenata, libera”.

Vince il Gran Guinigi Miglior Fumetto Seriale Absolute Martian Manhunter di Deniz Camp e Javier Rodríguez (Panini Comics) con la traduzione di Lorenzo Corti: “una serie che non ha paura di giocare con la grammatica del fumetto, smontandola, decostruendola e ricostruendola con regole totalmente nuove, anche a costo di evocare un senso di iniziale smarrimento che diventa poi viaggio nella meraviglia della ricerca visiva. Lo sceneggiatore Deniz Camp e il disegnatore Javier Rodríguez osano, raggiungendo vette estreme di psichedelia ed essenzialità, creando un apparente paradosso: una serie totalmente indie immersa in un contesto percepito come ipercommerciale. Il pop diventa sperimentazione pura, in cui storia e disegno formano un legame indissolubile e unico, che non potrebbe essere reso efficacemente se non in questa forma”.

Il Gran Guinigi Miglior Esordio è stato assegnato a Mentre ero via di Rina Jost (Diabolo Edizioni), tradotto da Giulia Bertoldo. “Un esordio solido e convincente, dalla forte matrice autobiografica, che dà ai caregiver il riconoscimento meritato e abbatte i tabù che ancora circondano la depressione. Rina Jost sceglie la struttura della fiaba per raccontare ciò che spesso non trova parole, attraverso il fumetto, dà voce alle sensazioni di chi vive accanto a chi sta male. Creature benefiche, paure che prendono forma e portali magici compongono un viaggio avventuroso in cui fantastico e simbolico si fondono con l’esperienza vissuta, restituita con sincerità e dolcezza, in un racconto poetico, toccante e mai lontano dalla realtà”.

La fine del mondo (il manifesto) vince il Gran Guinigi per un’iniziativa editoriale – Premio Stefano Beani, “Un progetto editoriale nato con l'intenzione esplicita di avvicinare un pubblico sempre più ampio al fumetto, sfondando le barriere del medium, miscelando sapientemente lavori di esordienti e di autori e autrici già affermati, per esplorare storie e stili sempre diversi. Un riconoscimento che vuole premiare anche la scelta controcorrente di investire prioritariamente sulle edicole, mantenendo un prezzo popolare. Una scelta "radicale e un po' folle" (per stessa dichiarazione del suo curatore) per riportare il fumetto d'autore nel canale distributivo che ha avvicinato per primo generazioni di lettori e lettrici alla Nona Arte”.