In occasione di Halloween 2026, il parco divertimenti di Castelnuovo del Garda propone Gardaland Magic Halloween, un programma pensato per tutta la famiglia e per tutte le età con aree e attrazioni mai tematizzate prima. Ecco tutte le esperienze e gli spettacoli da non perdere ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Gardaland si prepara a festeggiare la notte più spaventosa dell'anno. In occasione di Halloween 2026, il parco divertimenti di Castelnuovo del Garda propone Gardaland Magic Halloween, un programma pensato per tutta la famiglia e per tutte le età con aree e attrazioni mai tematizzate prima. Per tutta la stagione, ogni venerdì è prevista anche un’apertura serale dalle 17 alle 22, durante la quale, con l’arrivo del buio, l’atmosfera si fa più intensa lasciando spazio a un Halloween da brividi, tra aree zombie e Horror Dj Set.

Courtesy Gardaland

Halloween Party a Gardaland In programma fino al 1° novembre, Gardaland Magic Halloween propone esperienze per tutta la famiglia, percorsi immersivi e appuntamenti pensati per chi cerca emozioni più intense. Il 31 ottobre va in scena il tanto atteso Halloween Party che porta la festa nella sua dimensione più intensa. Il parco resta aperto fino a mezzanotte con ospiti d'eccezione: Artie 5ive, Alvaro Soler, Welo, Roy Paci, Lda, Aka 7even, Delia, Napoleone e Chandie. Le novità di Halloween a Gardaland In occasione di Halloween, Rocket Factory si arricchisce di scenografie luminose, musiche misteriose e proiezioni immersive che trasformano il percorso in un'avventura ancora più spettacolare e coinvolgente. Ad attendere i visitatori, anche The Ghost Mill - il Mulino del Mugnaio Matto, con la sua inedita ambientazione da thriller rurale: il tranquillo Mulino del Dugale, sulle rive del fiume che attraversa Gardaland, si trasforma in uno scenario inquietante. Lungo i viali del parco, non mancano draghi, becchini e creature mostruose, pronti a sorprendere gli ospiti con street animation, spettacoli e musica dal vivo. Tra gli appuntamenti in programma, la performance Mirror – Riflesso Di Tenebre, in Piazza Jumanji. Il tutto accompagnato da scenografie e photo set a tema, tra lapidi, zucche e piante carnivore.

Courtesy Gardaland

Gli spettacoli L’atmosfera di Halloween arriva anche sui palcoscenici del parco, con spettacoli pensati per accompagnare pubblici diversi. Cuore pulsante dell'intrattenimento di Gardaland Magic Halloween è “Halloween Manor - Il Richiamo della Casa”, la grande produzione originale in scena al Gardaland Theatre. Un coinvolgente spettacolo dal forte impatto scenico che trasporta il pubblico all'interno di una misteriosa dimora abbandonata, nascosta nel cuore del bosco, dove antiche presenze e segreti mai svelati prendono vita in un susseguirsi di colpi di scena. A rendere l'esperienza ancora più immersiva anche le maestose scenografie, curate in ogni dettaglio per ricreare l'atmosfera inquietante della Manor, e una colonna sonora originale che accompagna e amplifica la tensione narrativa scena dopo scena. Tra canzoni eseguite dal vivo, coinvolgenti coreografie, sorprendenti numeri acrobatici e sontuosi costumi, lo show dà vita a un racconto avvincente capace di coinvolgere il pubblico dall'inizio alla fine. Per i più piccoli, al Teatro della Fantasia va in scena Frakentiger – Esperimenti mostruosi, con Prezzemolo, T-Gey e Zenda protagonisti di uno spettacolo dal vivo che unisce effetti scenici, musica e una storia dedicata ai valori dell’amicizia e dell’inclusione.

Courtesy Gardaland

Il labirinto di Preda Tra le esperienze più distintive di questa edizione c’è Preda, il nuovo labirinto mozzafiato ambientato in uno scenario post-apocalittico, in cui il visitatore diventa parte della storia. La sfida ruota attorno a un'unica semplice regola: il silenzio. Ogni rumore può attirare l’attenzione delle creature che popolano il percorso e trasformare chi lo attraversa in preda. Un’esperienza che supera il tradizionale modello della casa stregata e mette il pubblico al centro della sfida. Halloween all'Acquario Anche l'Aquarium di Gardaland si veste per Halloween con appuntamenti pensati per famiglie e bambini. Tutti i giorni, alle 12.30, il laboratorio creativo “Riciclo da brivido!” coinvolge i più piccoli nella realizzazione di creature marine a tema Halloween utilizzando materiali di riciclo. Tutte le domeniche di ottobre e il 1° novembre, appuntamento con “Nightmare – Dal profondo degli abissi”, un viaggio alla scoperta delle creature marine più misteriose e sorprendenti, tra forme insolite e abilità incredibili. I biglietti Per i visitatori che vogliono vivere Gardaland più volte durante la stagione di Halloween, sono disponibili due nuove opportunità. Con la promozione One More Day è possibile tornare gratuitamente al parco per una seconda giornata entro il periodo di Gardaland Magic Halloween. Per chi invece desidera già programmare le visite del prossimo anno, la nuova formula dedicata agli abbonamenti Junior e Silver 2027 permette di acquistare l’abbonamento e iniziare a usufruirne già nel 2026. Per una singola giornata, i biglietti per Gardaland Magic Halloween sono disponibili online a partire da 44 euro per adulto, mentre per i “Venerdì da Paura” la tariffa unica online è di 29 euro. E per vivere il grande appuntamento finale, l’Halloween Party del 31 ottobre è accessibile con una tariffa unica di 29 euro, con ingresso dalle 17 alle 24.