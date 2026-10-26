Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lifestyle

Dune: Awakening, il gioco su Arrakis arriva su console

Lucrezia Goldin

Lucrezia Goldin

Il survival di Funcom arriva anche su PS5 e Xbox dopo il debutto su PC. L’ambientazione è straordinaria, ma tra raccolta di risorse, combattimenti poco convincenti e limiti tecnici, l’esperienza in solitaria non riesce sempre a decollare

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Aggiungi Sky Insider,

con gli sconti paghi uguale.

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ