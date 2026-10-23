Monreale Capitale italiana del libro 2027. L'annuncio ufficiale

Sarà Monreale, in provincia di Palermo, la Capitale italiana del libro 2027. Lo ha annunciato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, nel corso di una conferenza stampa al ministero della Cultura. Monreale si è imposta all'unanimità con il dossier intitolato 'Monreale legge il mondo', superando la concorrenza delle altre città finaliste: Chiaromonte (Potenza), Treviso, Nuoro, Pomigliano d'Arco (Napoli), Teramo e Iglesias (Sulcis Iglesiente).

Mezzo milione di euro per attuare il programma

Al Comune vincitore sarà assegnato un contributo di circa mezzo milione di euro per attuare il programma. Le candidature arrivate al ministero della Cultura sono state 31, a conferma della crescente attenzione dei territori verso la promozione della lettura e delle politiche culturali diffuse. L'iniziativa, promossa dal ministero della Cultura attraverso il Dipartimento per le attività culturali, intende incentivare la lettura, valorizzare la filiera del libro e dell'editoria e favorire la partecipazione culturale, contribuendo alla coesione e all'inclusione sociale e allo sviluppo dei territori.