Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Monreale Capitale italiana del libro 2027. L'annuncio ufficiale

Lifestyle
©IPA/Fotogramma

L'annuncio è stato dato dal ministro della Cultura Alessandro Giuli. Il Comune riceverà mezzo milione di euro per attuare il programma

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Sarà Monreale, in provincia di Palermo, la Capitale italiana del libro 2027. Lo ha annunciato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, nel corso di una conferenza stampa al ministero della Cultura. Monreale si è imposta all'unanimità con il dossier intitolato 'Monreale legge il mondo', superando la concorrenza delle altre città finaliste: Chiaromonte (Potenza), Treviso, Nuoro, Pomigliano d'Arco (Napoli), Teramo e Iglesias (Sulcis Iglesiente). 

Mezzo milione di euro per attuare il programma

Al Comune vincitore sarà assegnato un contributo di circa mezzo milione di euro per attuare il programma. Le candidature arrivate al ministero della Cultura sono state 31, a conferma della crescente attenzione dei territori  verso la promozione della lettura e delle politiche culturali diffuse. L'iniziativa, promossa dal ministero della Cultura attraverso il Dipartimento per le attività culturali, intende incentivare la lettura, valorizzare la filiera del libro e dell'editoria e favorire la partecipazione culturale, contribuendo alla coesione e all'inclusione sociale e allo sviluppo dei territori. 

Lifestyle: Ultime notizie

Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 23 ottobre

Lifestyle

Tutto pronto? Si parte con una nuova giornata da affrontare: sarà densa di novità? Lavoro, amore...

Lucca Comics and Games 2026, ospiti e programma dell'edizione 60

Lifestyle

Si terrà da mercoledì 28 ottobre a domenica 1° novembre tra le strade, le piazze e i palazzi...

Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 22 ottobre: numeri vincenti

Lifestyle

Ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato si tengono le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto,...

Francia, opera di Monet venduta all'asta per 50 milioni: è record

Lifestyle

L'opera monumentale del maestro dell'Impressionismo si intitola "Iris" ed è stata battuta...

Halloween 2026 nei parchi divertimento, eventi e feste da non perdere

Lifestyle

I parchi divertimento si preparano al periodo più spaventoso dell'anno. In vista della notte di...

Lifestyle: I più letti