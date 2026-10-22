Francia, opera di Monet venduta all'asta per 50 milioni: è record

Secondo Thomas Bompard, codirettore del dipartimento di arte moderna e contemporanea di Sotheby's Francia, il quadro era stato acquistato dalla famiglia del pittore da Jeanne Schlumberger (1889-1983), "una brillante collezionista d'arte". "Iris" era stato valutato tra i 22 e i 30 milioni di euro, ovvero "la stima più alta mai attribuita a un dipinto presentato a un'asta in Francia", come aveva indicato Sotheby's durante la presentazione della vendita a settembre. Tre dipinti di Paul Cézanne, classificati come "tesori nazionali", sono stati inoltre ritirati dalla vendita poche ore prima dell'inizio dell'asta, "nell'ottica di un loro ritorno nella città natale dell'artista, Aix-en-Provence", fa sapere Sotheby's. Tale ritorno è il risultato di un'intesa "tra gli attuali proprietari e la città di Aix-en-Provence che, con il sostegno del ministero della Cultura, sta valutando l'acquisizione di queste opere per il Museo Granet", prosegue la casa d'aste americana. In un'altra asta organizzata dalla casa Christie's, sono state aggiudicate ventisei opere, tra cui due quadri di Claude Monet: "Bord des falaises à Pourville", venduto per 12,7 milioni di euro, e "Trois pots de tulipes", per 3,1 milioni di euro. Un'opera di Pierre-Auguste Renoir, "Jeunes filles au bord de la mer", è stata aggiudicata per 5,8 milioni di euro, mentre "Nature morte au gruyère" di Pablo Picasso ha raggiunto i 3 milioni di euro. Il ricavato complessivo dell'asta di Christie's è pari a 41,6 milioni di euro (commissioni incluse).