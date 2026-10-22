Francia, opera di Monet venduta all'asta per 50 milioni: è record

L'opera monumentale del maestro dell'Impressionismo si intitola "Iris" ed è stata battuta all'asta a Parigi per 50 milioni di euro (commissioni incluse). Si tratta del capolavoro d'arte più costoso mai venduta all'asta in Francia, secondo la casa d'aste Sotheby'
Un'asta da record. L'opera monumentale di Claude Monet, dal titolo "Iris", è stata venduta a Parigi per 50 milioni di euro (commissioni incluse). Si tratta del capolavoro d'arte più costoso mai venduta all'asta in Francia, secondo la casa d'aste Sotheby's. Il dipinto del maestro dell'Impressionismo, realizzato verso la fine della sua vita, è stato presentato al pubblico per la prima volta al momento dell'asta. Prima della vendita, le stime del valore oscillavano tra i 22 e i 30 milioni di euro. L'opera di grandi dimensioni - 1,60 metri di altezza per 1,80 metri di larghezza - non aveva mai lasciato la residenza parigina della famiglia Schlumberger.
Secondo Thomas Bompard, codirettore del dipartimento di arte moderna e contemporanea di Sotheby's Francia, il quadro era stato acquistato dalla famiglia del pittore da Jeanne Schlumberger (1889-1983), "una brillante collezionista d'arte". "Iris" era stato valutato tra i 22 e i 30 milioni di euro, ovvero "la stima più alta mai attribuita a un dipinto presentato a un'asta in Francia", come aveva indicato Sotheby's durante la presentazione della vendita a settembre. Tre dipinti di Paul Cézanne, classificati come "tesori nazionali", sono stati inoltre ritirati dalla vendita poche ore prima dell'inizio dell'asta, "nell'ottica di un loro ritorno nella città natale dell'artista, Aix-en-Provence", fa sapere Sotheby's. Tale ritorno è il risultato di un'intesa "tra gli attuali proprietari e la città di Aix-en-Provence che, con il sostegno del ministero della Cultura, sta valutando l'acquisizione di queste opere per il Museo Granet", prosegue la casa d'aste americana. In un'altra asta organizzata dalla casa Christie's, sono state aggiudicate ventisei opere, tra cui due quadri di Claude Monet: "Bord des falaises à Pourville", venduto per 12,7 milioni di euro, e "Trois pots de tulipes", per 3,1 milioni di euro. Un'opera di Pierre-Auguste Renoir, "Jeunes filles au bord de la mer", è stata aggiudicata per 5,8 milioni di euro, mentre "Nature morte au gruyère" di Pablo Picasso ha raggiunto i 3 milioni di euro. Il ricavato complessivo dell'asta di Christie's è pari a 41,6 milioni di euro (commissioni incluse).