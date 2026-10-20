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Lifestyle

Le visioni di Milo Manara nel Labirinto della Masone

Sabrina Rappoli

Tra i più importanti autori del fumetto contemporaneo, Milo Manara ha costruito nel corso di oltre cinquant'anni un universo figurativo capace di dialogare con la letteratura, il cinema e la grande tradizione artistica occidentale. La mostra Visioni, al Labirinto della Masone, sintetizza alla perfezione questa sua capacità

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