Quanto contano le differenze politiche nel dating?

Uno studio ha rilevato un rischio di separazione superiore del 38% nelle coppie con orientamenti politici diversi rispetto a quelle omogame, in cui i partner condividono idee simili. Come va interpretato questo dato? Quanto conta lo schieramento politico all'inizio di una frequentazione? E cosa succede quando una persona segue attivamente la politica e l'altra, invece, se ne disinteressa? Ne abbiamo parlato con Bruno Arpino, professore di Social Statistics all'Università degli Studi di Milano