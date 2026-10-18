Quanto contano le differenze politiche nel dating?
Uno studio ha rilevato un rischio di separazione superiore del 38% nelle coppie con orientamenti politici diversi rispetto a quelle omogame, in cui i partner condividono idee simili. Come va interpretato questo dato? Quanto conta lo schieramento politico all'inizio di una frequentazione? E cosa succede quando una persona segue attivamente la politica e l'altra, invece, se ne disinteressa? Ne abbiamo parlato con Bruno Arpino, professore di Social Statistics all'Università degli Studi di Milano
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