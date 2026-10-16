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Lifestyle

Over 40 "unbound", l'identikit del nuovo esploratore

Costanza Ruggeri

Avevano vent'anni quando il turismo zaino-in-spalla stava cambiando il modo di viaggiare. Oggi ne hanno più di quaranta e stanno cambiando il turismo ancora una volta. Diventati adulti a cavallo del 2000, i “nuovi esploratori” vogliono ancora l'emozione della scoperta, la profondità del contatto con le culture locali, persino la sfida fisica di un trekking o di una notte nel deserto. Ma esigono un'organizzazione chirurgica: trasferimenti senza imprevisti, strutture selezionate, guide preparate, gruppi piccoli

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