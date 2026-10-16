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“Il Lungo Halloween”, 30 anni di una delle più belle storie di Batman

Gabriele Lippi

Gabriele Lippi

La serie in 13 numeri scritta da Jeph Loeb e disegnata da Tim Sale usciva col suo primo albo negli Usa il 16 ottobre del 1996. Cambiando per sempre la storia editoriale del personaggio creato da Bob Kane e Bill Finger

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