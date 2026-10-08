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A Venezia l’antico granaio che racconta l’epopea della navigazione
Il Museo storico navale della Marina militare, che è ospitato in un edificio storico che un tempo costituiva il "Granaio" della Serenissima e all'interno di un Padiglione che serviva come officina e deposito per le imbarcazioni, è il più importante d’Italia: una macchina del tempo che ci riporta nella Repubblica di Venezia tra modelli, reperti e documenti. Dalle galee al sottomarino Enrico Dandolo
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