A Venezia l’antico granaio che racconta l’epopea della navigazione

Il Museo storico navale della Marina militare, che è ospitato in un edificio storico che un tempo costituiva il "Granaio" della Serenissima e all'interno di un Padiglione che serviva come officina e deposito per le imbarcazioni, è il più importante d’Italia: una macchina del tempo che ci riporta nella Repubblica di Venezia tra modelli, reperti e documenti. Dalle galee al sottomarino Enrico Dandolo