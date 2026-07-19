Atelier of Witch Hat, la seconda vita di un manga speciale

Panini Planet Manga pubblica la grimoire edition del fumetto scritto e disegnato da Kamome Shirahama, ridando slancio a un'opera meritoria di grande attenzione ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Le nuove edizioni di pregio dei fumetti sono spesso una trovata commerciale rivolta principalmente a lettori già fidelizzati particolarmente esigenti in ambito collezionistico. Talvolta, però, una nuova edizione può rilanciare un’opera, darle una nuova visibilità, procurarle nuovi lettori. La grimoire edition di Atelier of Witch Hat, manga scritto e disegnato da Kamome Shirahama, unisce un po’ queste due esigenze. Ed è bellissima. Una serie di compatti tomi cartonati di circa 400 pagine ciascuno, corredati da una serie di bozzetti e illustrazioni in appendice, che esce mentre la serie è ancora in corso e viene adattata in un anime che, al di là dei rallentamenti produttivi, ha convinto tutti per la qualità tecnica.

Una tavola tratta da Atelier of Witch Hat di Kamome Shirahama, Panini Planet Manga

La trama Atelier of Witch Hat è un gioiellino. Racconta la storia di Coco, una bambina che scopre la magia grazie a un vecchio tomo di cui viene in possesso, ne scopre immediatamente i rischi ma riceve una seconda possibilità da un mago che sceglie di prenderla come apprendista. Coco dovrà imparare a maneggiare il proprio talento, ad affinarlo, a riconoscere regole e limiti della magia, a scontrarsi con i suoi aspetti negativi affrontando una serie di pericoli più grandi di lei accompagnata da compagne di viaggio più esperte e preparate.

Una tavola tratta da Atelier of Witch Hat di Kamome Shirahama, Panini Planet Manga

Disegni dettagliati e bellissimi Un coming of age fantasy in cui l’aspetto dell’avventura si mescola perfettamente con le tematiche più profonde che toccano la libertà personale, la ricerca della propria individualità, la capacità di collaborare con il gruppo. Il manga di Kamome Shirahama trova il suo punto di forza soprattutto nelle illustrazioni: lo stile kawaii con cui sono disegnati i personaggi si unisce a sfondi estremamente dettagliati, capaci di arricchire un world building complesso e interessante. Il tono del racconto è serio e maturo contribuendo a tenere alta la tensione, la caratterizzazione dei personaggi minuziosa, con personalità profondamente diverse che portano a relazioni di rivalità, amicizia e alleanza mai banali e piatte.

Una tavola tratta da Atelier of Witch Hat di Kamome Shirahama, Panini Planet Manga

Imperdibile per gli amanti del fantasy Serializzato sulla rivista seinen Monthly Morning Two di Kodansha, Atelier of Witch Hat è pubblicato in Italia da Panini Planet Manga, che ne ha iniziato la pubblicazione in tankobon nel 2019 per poi rilanciare con la grimoire edition sette anni più tardi. Una lettura senza dubbio imperdibile per gli amanti del fumetto fantasy giapponese.