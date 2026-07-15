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Lifestyle

Come aiutare bambini e ragazzi (e non solo) a mangiare bene in estate

Alessandra Del Mondo

Alessandra Del Mondo

©Getty

Estate fa rima con vacanze, ma anche con abitudini alimentari meno regolari. Il nutrizionista Alfonso Presutto spiega come mantenere una dieta equilibrata tra gelati, aperitivi e pasti fuori casa, con consigli pratici su idratazione, sport e cibi ideali contro il caldo

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