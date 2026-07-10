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Lifestyle

Gli italiani davanti ai libri, più del 40% non legge

Gabriele De Palma
©Getty

La lettura è un’attività più diffusa tra i più giovani e tra le donne, ma meno di un italiano su cinque lo fa quotidianamente. Romanzi, soprattutto italiani, e gialli i generi preferiti. Molti iniziano prima dell’età scolare, mentre aumenta la diffusione degli audiolibri. I dati Istat

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