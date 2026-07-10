Rimini torna in testa alla tradizionale classifica stilata nel Panorama Turismo - Mare Italia dell'Osservatorio Italiano di Jfc. La regina della Riviera romagnola ha messo a segno un punteggio complessivo di 3.697 voti, prendendo il posto di Jesolo (primatista dell'estate 2025) che si colloca in seconda posizione, vicinissima con 3.666 voti. Per quanto riguarda le regioni più desiderate in testa c'è l'Emilia-Romagna con un punteggio complessivo di 1.913 voti, davanti per pochissimo alla Sardegna con 1.906 voti e alla Sicilia con 1.769 voti.

Riccione e Cervia-Milano Marittima ridosso dei primi posti

Tornando alle destinazioni al terzo e al quarto posto, secondo Jfc, si collocano altre due destinazioni romagnole, che confermano le medesime posizioni dello scorso anno: Riccione, con 2.966 voti, e Cervia-Milano Marittima con 2.587 voti. Al quinto posto una destinazione toscana, che conquista ben cinque posizioni rispetto allo scorso anno: si tratta di Monte Argentario, con 2.528 voti. Al sesto posto San Vito lo Capo con 2.274 voti e una posizione persa rispetto alla passata stagione estiva, seguita da Porto Cervo che, invece, mantiene lo stesso ranking con i suoi 2.179 voti. All'ottavo posto, con 2.133 voti, scende di due posizioni Forte dei Marimi, seguita da un'altra destinazione toscana che è la vicina Viareggio: si tratta della prima new entry dell'estate 2026, in grado di raccogliere ben 2.026 voti. A seguire, al decimo posto, Caorle con 1.991 voti e due posizioni perse, seguita da altre due destinazioni new entry: la pugliese Porto Cesareo con 1.779 voti e la calabrese Tropea con 1.774 voti. In 13esima piazza si colloca Capri che, con i suoi 1.554 voti conquista ben sette posizioni rispetto all'estate 2025, seguita dalla marchigiana Sirolo che di posizioni ne conquista quattro (1.502 voti) e dalla new entry Alba Adriatica (1.496 voti). Poi, ancora: Gallipoli che con 1.495 voti perde tre posizioni rispetto allo scorso anno; Senigallia (new entry) con 1.479 voti; Bellaria Igea Marina (1.413 voti e cinque posizioni perse); Alassio (new entry con 1.381 voti). Chiude la classifica delle top 20 destinazioni balneari italiane la siciliana Taormina con 1.372 voti (new entry).

Presenze totali attese oltre i 400 milioni

Secondo lo studio Panorama Turismo - Mare Italia di Jfc le presenze totali nell'estate 2026 arriveranno a quasi 407 milioni con un +4,8% sull'anno scorso ma ancora con -1,2% sul 2019. "In aumento (+5,6%) gli italiani con quasi 299 milioni di pernottamenti" - spiega Massimo Feruzzi, amministratore delegato di Jfc e responsabile dello studio - "e di questi circa 145 milioni soggiorneranno in hotel e altre strutture extra alberghiere, mentre 111 milioni in seconde case di proprietà, di amici e parenti o soluzioni alternative. Gli stranieri saranno poco più di 108 milioni (+3%). Il giro d'affari toccherà i 33,7 miliardi di euro (+2,9%). La durata della vacanza aumenterà lggermente arrivando a 10,9 giorni con un budget di quasi 1.290 euro per persona".