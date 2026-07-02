50 Best Bar in Europa 2026, nove locali italiani in classifica

Line (Atene): un laboratorio di fermentazione e creatività ospitato in un ambiente industriale. Più che un bar, un centro di ricerca dove sostenibilità e tecnica si intrecciano. The Bar in Front of the Bar (Atene): secondo classificato, combina tecnica impeccabile, atmosfera informale e reinterpretazioni precise dei classici. Sips (Barcellona): fondato da Simone Caporale e Marc Álvarez, ha ridefinito l’esperienza al bancone con cocktail essenziali nell’estetica e sofisticati nella tecnica. Himkok (Oslo): distilleria artigianale, valorizzazione degli ingredienti locali e approccio sostenibile: un riferimento della mixology nordica. Bar Nouveau (Parigi): primo francese in classifica, rappresenta la nuova generazione parigina con eleganza, ricerca tecnica e accoglienza curata.