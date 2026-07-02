50 Best Bar in Europa 2026, nove locali italiani in classifica

50 Best Bar in Europa 2026, la classifica dei migliori locali: 9 sono italianiLifestyle
Introduzione
Line conquista il primo posto confermandosi uno dei laboratori più innovativi della mixology contemporanea. Atene domina il ranking con sei locali nella top 50, mentre Londra resta la città più rappresentata per numero di indirizzi. L'Italia mostra una scena matura e diffusa, con Milano, Firenze, Roma e Napoli tra i protagonisti
Quello che devi sapere
Line conquista l'Europa
Line, cocktail bar di Atene, ottiene il primo posto assoluto e diventa il primo locale a ricevere il titolo di The Best Bar in Europe. Già ottavo nei World's 50 Best Bars 2025, il bar fondato da Vasilis Kyritsis e Nikos Bakoulis si distingue per un approccio creativo centrato sulla fermentazione e sulla produzione artigianale. Ospitato in un'ex galleria d'arte a Kato Petralona, propone vini di frutta ("Why-ins", sviluppati con l'enologo Thanos Georgila), birre, pane a lievitazione naturale e un sistema circolare di recupero degli scarti. Lo spazio cambia identità tra giorno e sera, trasformandosi da caffetteria informale a meta per cocktail sostenibili e sperimentali. Una visione che amplia il concetto di bar: non solo drink, ma cucina, ospitalità e ricerca tecnica.
Atene capitale della nuova mixology
La vittoria di Line è il simbolo di un ecosistema in piena crescita. Atene piazza sei locali nella top 50 e occupa le prime due posizioni grazie a The Bar in Front of the Bar. In classifica anche Barro Negro (13), Baba Au Rum (14), The Clumsies (30) e Gorilla (33), a Salonicco.
Londra resta la città piùà rappresentata
Pur senza salire sul podio, mantiene la leadership numerica con sette indirizzi: Connaught Bar (10), Satan's Whiskers (11) e Tayēr + Elementary (12), Waltz (23, miglior nuova apertura), Kwãnt Mayfair (40), Three Sheets (41) e Scarfes Bar (47). Una presenza che ribadisce la centralità della capitale britannica per varietà e qualità dell'offerta.
L'Italia tra i protagnisti
Nove cocktail bar italiani entrano nel ranking. Moebius Milano è sesto assoluto e Best Bar in Italy. Milano conferma il proprio ruolo con Camparino in Galleria (18), 1930 (22) e Rita (49). Firenze risponde con Locale Firenze (21) e Gucci Giardino (29). Roma è rappresentata da Freni e Frizioni (31) e Drink Kong (32). Napoli completa la presenza con L'Antiquario (28). Una distribuzione che mostra la maturità di una scena ormai diffusa su più città.
I migliori bar d'Europa
Line (Atene): un laboratorio di fermentazione e creatività ospitato in un ambiente industriale. Più che un bar, un centro di ricerca dove sostenibilità e tecnica si intrecciano. The Bar in Front of the Bar (Atene): secondo classificato, combina tecnica impeccabile, atmosfera informale e reinterpretazioni precise dei classici. Sips (Barcellona): fondato da Simone Caporale e Marc Álvarez, ha ridefinito l’esperienza al bancone con cocktail essenziali nell’estetica e sofisticati nella tecnica. Himkok (Oslo): distilleria artigianale, valorizzazione degli ingredienti locali e approccio sostenibile: un riferimento della mixology nordica. Bar Nouveau (Parigi): primo francese in classifica, rappresenta la nuova generazione parigina con eleganza, ricerca tecnica e accoglienza curata.
Una classifica che cambia la geografia del bere
Europe's 50 Best Bars non è solo un elenco: certifica la maturità di una scena europea ormai ricca e diversificata. Londra resta un pilastro, ma oggi l'innovazione parla greco, mentre Italia, Francia, Spagna e Scandinavia mostrano una vitalità competitiva.
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