Supergirl: Riflessione Oscura, la Kara Zor-El di Francesca Michielin

Il fumetto di 10 pagine inserito nell'antologia "Supergirl: Il Mondo" è stato presentato alla Mondadori Duomo di Milano, alla presenza della cantautrice, della sceneggiatrice Irene Marchesini e della illustratrice Federica Croci
Anche una supereroina può andare in burnout. La fragilità di Kara Zor-El è al centro di Supergirl, il film diretto da Craig Gillespie attualmente in sala, del fumetto di cui è un adattamento piuttosto fedele, La donna del domani, scritto da Tom King coi disegni di Bilquis Evely e i colori di Matheus Lopes, di Riflessione Oscura, storia breve in 10 tavole che porta la firma di Francesca Michielin (soggetto), Irene Marchesini (sceneggiatura) e Federica Croci (illustrazioni).
Supergirl in giro per il mondo
Supergirl: Riflessione Oscura è il contributo italiano all’antologia della DC Comics Supergirl: Il Mondo ed è uscito tanto all’interno del volume antologico quanto con un elegante volume a sé stante ricco di contenuti speciali (tra i quali una versione delle tavole senza lettering) pubblicato da Panini Comics. La storia è semplice e intima, vede Kara protagonista, senza costume, nel mezzo di una pausa dai suoi grandi poteri e dalle sue grandi responsabilità, fare i conti con sé stessa mentre si trova a Lecce per un progetto di fisica sulle energie rinnovabili.
Una Kara in difficoltà
Kara è spaesata, stanca, incapace di accettare di poterlo essere anche lei. Ha bisogno di staccare per ritrovare l’altra metà di se stessa, di tornare a specchiarsi e riconoscersi nell’immagine riflessa. È sull’orlo di una crisi di nervi, sola, senza il cugino Clark, lontana da Metropolis e da Midvale, da quelle minacce cosmiche che la fanno sentire utile. Francesca Michielin ha scelto, per quello che a tutti gli effetti è il suo primo fumetto scritto (non certo il primo letto, da grande appassionata di manga qual è), un contesto piccolo, contenuto, diverso. E con l’aiuto della professionalità di Irene Marchesini e degli spettacolari disegni di Federica Croci (illustratrice fantasy tra le più brave d’Italia) ha costruito una storia bella e profonda, che ruba l’occhio e cattura l’attenzione.
La scelta di Francesca Michielin
“Io sono cresciuta con le magiokko – ha raccontato Francesca Michielin alla presentazione di Supergirl: Riflessione Oscura alla Mondadori Duomo di Milano – ragazze che hanno dei poteri e devono conservare ed equilibrare la loro parte umana con la loro parte magica. Quindi tutto quello che riguarda la figura femminile che deve gestire un potere, per me è sempre stato qualcosa che mi ha affascinato”. Michielin ha confessato di non possedere il dono della sintesi: “Fin da scuola, coi temi, la maestra mi rimproverava perché erano troppo lunghi. E anche qui ho scritto veramente troppo, quando l’ho consegnato mi è stato detto che si sarebbero potuti fare 10 numeri e ci sono rimasta male”. Misurarsi con un medium nuovo e diverso è stata una sfida, anche se non mancano le somiglianze con la musica: “C’è un tema di ritmo, che va gestito in entrambe le forme di racconto”, ha spiegato.
Sceneggiatura e disegni
Irene Marchesini, sceneggiatrice, ha spiegato come ha articolato il suo lavoro facendo di fatto da mediatrice tra le idee di Francesca Michielin e il comparto artistico di Federica Croci: “Ho cercato di scrivere anche per Federica, perché mi piace pensare alle persone con cui lavoro. Abbiamo avuto un dialogo molto stretto, ci siamo chiamate tantissimo per confrontarci sugli storyboard e il risultato finale”. Federica Croci ha parlato dell’approccio avuto per il suo ritorno al fumetto dopo l’esperienza, sempre con Panini, su Dhakajaar: “Quando mi hanno chiamato ho detto che avrei partecipato ma che lo avrei fatto a modo mio, e dall’altra parte mi hanno detto che era esattamente quello il motivo per cui mi volevano coinvolgere”. Il risultato è una storia di abbacinante bellezza grafica, evocativa nelle immagini quanto nei testi.
Supergirl, le tavole in anteprima della storia di Francesca Michielin
La storia, col soggetto scritto dalla musicista, la sceneggiatura di Irene Marchesini e i disegni di Federica Croci, è inserita nel volume antologico Supergirl: Il mondo ma sarà pubblicata anche in un volume singolo in due versioni: con e senza lettering